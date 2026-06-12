Калининградская область утром в субботу окунётся в туман и дожди

В Калининградской области ночью и утром в субботу, 13 июня, местами выпадет сильный туман. Видимость в дымке снизится до 500 — 1 000 м. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Утром и днём возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +16…+21. Ветер ночью юго-восточный, южный 2−7 м/с, днём юго-западный 5−10 м/с.
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