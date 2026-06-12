В Новосибирской области объем незаконных рубок леса сократился в 29 раз

Объем незаконных рубок леса в Новосибирской области сократился в 29 раз по итогам первого квартала 2026 года благодаря патрулированию и активному применению беспилотных летательных аппаратов. Их использование в данной отрасли соответствует задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Если за январь-март 2025 года в регионе незаконно заготовили 503 куб. м древесины, то за аналогичный период этого года — всего 17 куб. м. Снижение объемов во многом связано с усилением патрулирования лесных территорий и более широким применением современных средств контроля.
Так, для мониторинга используют отечественные беспилотники «Геоскан», которые позволяют обследовать удаленные и труднодоступные участки, фиксировать тепловые аномалии и передавать данные в режиме реального времени. Кроме того, на территориях работают стационарные камеры с программно-аппаратным комплексом «Лесохранитель», а также фотоловушки, видеорегистраторы и средства космической съемки.
Отмечается, что за три месяца 2026 года объем незаконной рубки составил 42,5 тыс. куб. м, что на 23% меньше, чем за тот же период 2025-го.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.