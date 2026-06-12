Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Тимирязевском Приморья открыли обновленный Дом культуры

Специалисты отремонтировали фасад, помещения, сцену и зал, установили новые кресла и заменили инженерные системы.

Дом культуры «Нива» открыли после капремонта в поселке Тимирязевском Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Семья».

Специалисты обновили фасад, заменили инженерные системы, выполнили отделку помещений, отремонтировали сцену и зрительный зал, создали условия для маломобильных посетителей и установили новые кресла. В Доме культуры уже проходят концерты и праздничные программы, работают творческие коллективы, клубные формирования.

«Современные дома культуры становятся настоящими центрами общественной жизни, местом для творчества, общения и реализации талантов жителей. Очень важно, чтобы даже в небольших населенных пунктах люди имели доступ к качественной культурной инфраструктуре и современным возможностям для творчества», — подчеркнула заместитель председателя правительства Приморья — министр культуры и архивного дела края Елена Бронникова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.