«Стрижи» и «Русские витязи» пролетели над Кронштадтом в День России

Само мероприятие стартовало 10 июня и продлится до 14-го. Его площадкой стал конгрессно-выставочный центр на территории музейного комплекса в Кронштадте. Салон собирает под одной крышей военных моряков, представителей власти, крупнейшие промышленные предприятия и ведущих отраслевых экспертов. Участвуют в нём и гости из-за рубежа — прибыли делегации из 27 дружественных государств.