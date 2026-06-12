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Газмановы, Zivert и Burito выступят на 80-летие Калининградской области

В Калининграде объявили хедлайнеров празднования 80-летия области. День города в.

Источник: Kaliningradnews

этом году растянется на три дня — с 3 по 5 июля. Основной площадкой станет стадион «Ростех Арена» и территория вокруг него. Вход на все концерты бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Вечером 3 июля сцену отдадут местным вокальным коллективам. В основном это кавер-группы — разогрев перед главными выступлениями. А вот 4 и 5 июля начнётся настоящее шоу. Днём на прилегающей территории будут выступать ансамбли из других регионов России, работать спортивные и семейные зоны, точки с едой. Вечером — гала-концерт уже внутри чаши стадиона.

В первый гала-вечер, 4 июля, на сцену выйдут Родион Газманов, группа «Браво» и Олег Газманов. На следующий день, 5 июля, — Burito, группа «5sta Family» и Zivert. Программа составлена так, чтобы охватить разную аудиторию: от поклонников классического рока до любителей современной поп-музыки.

Губернатор Алексей Беспрозванных пояснил, что концерты растянули на несколько дней специально. Чтобы у жителей региона был выбор и чтобы больше людей смогли попасть на праздник. Мест на стадионе, правда, не так много, как хотелось бы. Из-за того, что сцену монтируют прямо в чаше, часть трибун будет недоступна. Организаторы обещают позже рассказать подробнее о схемах проезда, прохода и парковках.

Правда, организаторы Дня города в Калининграде, похоже, сами не ожидали такого ажиотажа. Бесплатные билеты на гала-концерты в честь 80-летия области, которые должны пройти 4 и 5 июля на стадионе «Ростех-Арена», закончились вскоре после старта регистрации. Калининградцы активно жалуются на это в соцсетях.

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