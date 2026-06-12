Газмановы, Zivert и Burito выступят на 80-летие Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных пояснил, что концерты растянули на несколько дней специально. Чтобы у жителей региона был выбор и чтобы больше людей смогли попасть на праздник. Мест на стадионе, правда, не так много, как хотелось бы. Из-за того, что сцену монтируют прямо в чаше, часть трибун будет недоступна. Организаторы обещают позже рассказать подробнее о схемах проезда, прохода и парковках.