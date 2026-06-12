«Автотор» показал электромобили на туристическом форуме в Москве

Калининградский автопроизводитель «Автотор» принимает участие в Международном туристическом форуме-фестивале «Путешествуй!», который открылся на ВДНХ. На стенде Калининградской области производитель демонстрирует два электрических транспортных средства: легковой электромобиль АМБЕРАВТО А5 и компактный городской электромобиль EONYX City.
Форум-фестиваль — крупнейшая в России площадка, объединяющая представителей туристической отрасли, регионов, бизнеса и путешественников. Мероприятие проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня 2026 года. Вход для посетителей свободный.
В первый день форума состоялись ключевые мероприятия деловой программы с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер принял участие в торжественном открытии форума, обходе выставочной экспозиции, пленарном заседании «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому», а также в заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Туризм».
Экспозиция «Автотора» на стенде Калининградской области представляет собой современные решения в сфере экологичного транспорта. АМБЕРАВТО А5 — это российский электроседан, сочетающий комфорт, технологичность и высокий уровень оснащения. Автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 160 лошадиных сил и тяговой батареей ёмкостью 60,2 кВт·ч. Запас хода составляет до 520 километров по циклу CLTC. Благодаря системе быстрой зарядки восполнить заряд батареи можно за 30−40 минут.
Второй участник экспозиции — компактный городской электромобиль EONYX City. Эта модель разработана специально для эксплуатации в туристических зонах, парковых территориях, гостиничных комплексах, курортных объектах и аэропортах. Производитель подчёркивает, что в таких пространствах особенно важны экологичность, экономичность и удобство передвижения.
«Автотор» является одним из ведущих автомобилестроительных предприятий России. Компания активно развивает направление производства современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городской среды, бизнеса и туристической инфраструктуры. Развитие экологичного транспорта — один из приоритетов компании. По заявлению производителя, это направлено на повышение качества городской среды, снижение уровня выбросов и создание комфортных условий для передвижения жителей и гостей российских регионов.
Форум продолжит свою работу до 14 июня.