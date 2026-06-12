«Автотор» показал электромобили на туристическом форуме в Москве

«Автотор» является одним из ведущих автомобилестроительных предприятий России. Компания активно развивает направление производства современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городской среды, бизнеса и туристической инфраструктуры. Развитие экологичного транспорта — один из приоритетов компании. По заявлению производителя, это направлено на повышение качества городской среды, снижение уровня выбросов и создание комфортных условий для передвижения жителей и гостей российских регионов.