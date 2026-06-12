Кадровый центр Приангарья трудоустроил более 1,4 тысячи женщин с детьми

«Мы видим, как растет профессиональная активность женщин с детьми. Современные мамы готовы к переменам: они хотят развиваться, пробовать себя в новых сферах, осваивать новые профессии, реализовывать собственные бизнес-идеи и при этом продолжать заботиться о семье. В этом им активно помогает кадровый центр “Работа России”, предоставляя все необходимые инструменты для профессионального роста», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.