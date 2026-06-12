Кадровый центр Приангарья трудоустроил более 1,4 тысячи женщин с детьми

Более 1,4 тысячи женщин, воспитывающих детей, трудоустроились через кадровый центр Иркутской области с начала года, что отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве труда и занятости региона.
Среди наиболее востребованных специальностей — бухгалтер, менеджер по продажам, специалист и администратор. При этом часть женщин выбирает не наемную работу, а открытие собственного дела: с начала года карьерные консультанты оказали им более 270 мер поддержки, благодаря чему 98 жительниц региона смогли запустить бизнес. Среди направлений — животноводство, растениеводство, розничная торговля, производство продуктов питания и сфера бьюти-услуг.
«Мы видим, как растет профессиональная активность женщин с детьми. Современные мамы готовы к переменам: они хотят развиваться, пробовать себя в новых сферах, осваивать новые профессии, реализовывать собственные бизнес-идеи и при этом продолжать заботиться о семье. В этом им активно помогает кадровый центр “Работа России”, предоставляя все необходимые инструменты для профессионального роста», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Также женщины активно пользуются возможностями профессионального обучения. Его проходят более 50 жительниц Приангарья, воспитывающих детей дошкольного возраста. Уже 12 из них получили новые специальности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.