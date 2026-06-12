Более 30 подростков из Донецка получили российские паспорта

«В День России более 30 подростков из Донецка получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийской программы “Мы — граждане России”, реализуемой “Движением первых”, и стала для юных дончан важнейшим шагом во взрослую жизнь — символом принадлежности к большой и сильной стране», — говорится в сообщении.