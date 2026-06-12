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Более 30 подростков из Донецка получили российские паспорта

РИА Новости: более 30 подростков из Донецка получили паспорта в День России.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Более тридцати подростков из Донецка получили свои первые российские паспорта в День России, сообщили РИА Новости в министерстве молодежной политики ДНР.

«В День России более 30 подростков из Донецка получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийской программы “Мы — граждане России”, реализуемой “Движением первых”, и стала для юных дончан важнейшим шагом во взрослую жизнь — символом принадлежности к большой и сильной стране», — говорится в сообщении.

Было добавлено, что паспорта им лично вручил первый заместитель министра молодёжной политики ДНР Михаил Фролов.

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.