Роналду подвергся оскорблениям на чемпионате мира из-за своего возраста

По информации телеканала RTS, Раде Богданович назвал участие Криштиану Роналду в турнире позором для футбола. Бывший футболист заявил, что португалец едва передвигается по полю, а его присутствие в заявке обусловлено исключительно именем, которое активно продвигают спонсоры и национальная федерация. Раде Богданович выразил уверенность в неготовности форварда, отметив, что Криштиану Роналду выглядит так, словно приехал из лиги пенсионеров, и ему давно следовало попрощаться с профессиональным спортом. Кроме того, экс-нападающий подчеркнул, что 41-летний спортсмен занимает место в стартовом составе, которое мог бы получить двадцатилетний футболист. Отдельно Раде Богданович затронул тему отсутствия авторитета у главного тренера португальской сборной, испанца Роберто Мартинеса в национальной команде, заявив о желании видеть эту сборную выбывшей с турнира уже на групповом этапе.