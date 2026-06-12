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Премьер-министр Пакистана: США и Иран согласовали финальный вариант соглашения

США и Иран согласовали окончательный вариант текста соглашения об урегулировании конфликта. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

США и Иран согласовали окончательный вариант текста соглашения об урегулировании конфликта. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

— Отбросив слухи, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения оформлен и Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, — написал глава пакистанского правительства на своей странице в соцсети X.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще необходимо подписать документы. Он допустил, что подписание может пройти в Европе в предстоящие выходные — там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позднее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.

12 июня Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. В тот же день в Сети появился состоящий из 14 пунктов меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном.

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