Премьер-министр Пакистана: США и Иран согласовали финальный вариант соглашения

— Отбросив слухи, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения оформлен и Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, — написал глава пакистанского правительства на своей странице в соцсети X.