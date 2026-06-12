На Дону выросла доля бизнеса без наемных работников

Согласно исследованию, в 2025 году 12,4% участников опроса сообщили, что работают без наемных работников. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 11,2%, а в 2023 году — 8,6%. Таким образом, за два года доля такого бизнеса выросла почти в полтора раза.