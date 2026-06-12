В Перми началось выступление с участием певицы Татьяны Куртуковой

Выступление с участием исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой началось в Перми, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Открытие летнего фестиваля «Город встреч» стало кульминационным событием программы Дня России и Дня города. Тысячи зрителей собрались в центре города, чтобы посмотреть шоу. Первыми на сцену вышли артисты хора «Млада».
Татьяна Куртукова выступает на трёхуровневой сцене вместе с пермскими музыкантами и танцевальными коллективами. Концерт открылся песней «Краса», сразу задав яркое и праздничное настроение вечеру.
«Я очень рада быть в вашем городе. Честно говоря, для меня впервые выступать так далеко от зрителей. Но что поделать? Сценография у нас такая. Поздравляю вас с Днём России и с Днём города! Для меня большая честь быть сегодня здесь, и от такого количества людей немного заволновалась на первой песне», — поприветствовала зрителей исполнительница хита «Матушка».