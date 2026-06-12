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В Новосибирске прошла международная молодежная школа «Экополис»

Студенты из различных стран обсудили темы изменения климата, сохранения биоразнообразия и водных ресурсов.

II Международная молодежная школа «Экополис» прошла 22 мая на площадке Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), сообщили в администрации губернатора и правительства области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

В событии приняли участие 70 человек. Школа объединила студентов из России, Эфиопии, Нигерии, Камеруна, Бангладеш и стран Центральной Азии, а также ученых из Сербии. Научная программа включала открытые лекции и круглые столы. Например, участникам рассказали об изменении климата, влиянии градостроительства на водные объекты и проблемах подтопления в городах.

Затем в ходе круглого стола иностранные студенты представили доклады об экологических проектах в странах Африки и Азии. В том числе они затронули темы борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами. Представленные практики были предложены в качестве возможных примеров для внедрения в Новосибирской области.

Итогом школы стала договоренность о дальнейшем сотрудничестве между участниками. В знак признания за успешные проекты им вручили Красные книги Новосибирской области.

«“Экополис” — не единичная акция, а органичная часть системной работы региона. Это одна из многих площадок, где дискуссия переходит в практическую плоскость, а свежие идеи — в реальные решения, направленные на экологическое благополучие территорий», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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