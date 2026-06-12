Путин наградил орденом коллектив НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина

«За большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина”, город Москва», — говорится в документе.