Страны ЕС одобрили запуск переговоров о приеме Украины и Молдавии

«Страны ЕС дали зеленый свет на начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, к чему долго призывал Европарламент», — пишет Метсола.
Ранее KP.RU сообщил, что Варшава не даст согласия на вступление Украины в ЕС до выполнения Киевом польских условий.
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