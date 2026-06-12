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Страны ЕС одобрили запуск переговоров о приеме Украины и Молдавии

Евросоюз начинает обсуждение о вступлении Украины в объединение.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза согласовали запуск обсуждения, по итогу которого будет решено — вступят ли Украина и Молдавия в ЕС, или нет. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, написав соответствующий пост в соцсети X.

«Страны ЕС дали зеленый свет на начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, к чему долго призывал Европарламент», — пишет Метсола.

Ранее KP.RU сообщил, что Варшава не даст согласия на вступление Украины в ЕС до выполнения Киевом польских условий.

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