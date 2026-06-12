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В Перми на эспланаде открыты новые памятные плиты

Сегодня на Аллее Доблести и Славы были открыты новые памятные плиты. Увековечено имя пермского художника, Почетного гражданина Перми, Почетного гражданина Пермской области Евгения Широкова. Еще одну звезду на Алее Славы посвятили 100-летию со дня рождения главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Свердлова Дмитрия Дическула. Он участвовал в освоении и доведении до крупносерийного производства двигателей для пассажирских самолетов и истребителя МиГ-31. Под руководством главного инженера в производство были внедрены силовые установки к вертолетам, двигатели и главные редукторы для вертолетов, налажено производство жидкостных ракетных двигателей.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня на Аллее Доблести и Славы были открыты новые памятные плиты. Увековечено имя пермского художника, Почетного гражданина Перми, Почетного гражданина Пермской области Евгения Широкова. Еще одну звезду на Алее Славы посвятили 100-летию со дня рождения главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Свердлова Дмитрия Дическула. Он участвовал в освоении и доведении до крупносерийного производства двигателей для пассажирских самолетов и истребителя МиГ-31. Под руководством главного инженера в производство были внедрены силовые установки к вертолетам, двигатели и главные редукторы для вертолетов, налажено производство жидкостных ракетных двигателей.

Памятный знак также установили в честь 70-летия ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», а также в честь 100-летия пермского балета.

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