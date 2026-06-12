27 мая Следственный комитет России сообщил о наличии данных, связанных с разработкой биологического оружия массового поражения при участии Министерства здравоохранения Украины и финансировании со стороны США. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.