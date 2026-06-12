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Нацразведка США: Сибирская язва, Эбола и чума хранятся на Украине

На Украине хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены. Об этом стало известно в пятницу, 12 июня, из документа Национальной разведки США.

На Украине хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены. Об этом стало известно в пятницу, 12 июня, из документа Национальной разведки США.

— Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее, — передает РИА Новости.

27 мая Следственный комитет России сообщил о наличии данных, связанных с разработкой биологического оружия массового поражения при участии Министерства здравоохранения Украины и финансировании со стороны США. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.

В сентябре 2024 года президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что западные страны, нарушая все нормы морали и права, проводят опыты с биологическим и химическим оружием в украинских и грузинских психиатрических больницах.

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