На Украине хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены. Об этом стало известно в пятницу, 12 июня, из документа Национальной разведки США.
— Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее, — передает РИА Новости.
27 мая Следственный комитет России сообщил о наличии данных, связанных с разработкой биологического оружия массового поражения при участии Министерства здравоохранения Украины и финансировании со стороны США. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.
В сентябре 2024 года президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что западные страны, нарушая все нормы морали и права, проводят опыты с биологическим и химическим оружием в украинских и грузинских психиатрических больницах.