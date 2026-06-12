Нижегородское метро продлит работу после концерта «Руки Вверх» в ночь на 14 июня

Согласно расписанию, с 17:30 до 18:30 поезда на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях будут ходить с интервалом семь минут. С 18:30 до 20:00 движение организуют каждые пять минут. Такой же интервал сохранится и после завершения концерта — с 22:30 до полуночи.