Донской бизнес назвал контроль цен главным условием развития конкуренции

На этом фоне вопросы ценообразования остаются одними из наиболее чувствительных для предпринимательского сообщества. Рост затрат бизнеса напрямую влияет на стоимость товаров и услуг, что, по мнению части респондентов, отражается на уровне конкуренции и возможностях компаний сохранять позиции на рынке.