Метсола: Евросоюз одобрил старт переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Украина и Молдавия подали заявки на членство в ЕС в начале 2022 года. Евросовет предоставил обеим странам статус кандидата 23 июня 2022 года, причём к заявке Украины было приложено заключение о выполнении семи условий, а в случае Молдавии — девяти. 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении, что было одобрено Европейским советом 14 декабря 2023 года. Первая межправительственная конференция, формально открывшая переговорный процесс, состоялась 25 июня 2024 года одновременно для обеих стран.