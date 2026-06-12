Путин наградил орденом Казакова, возглавлявшего канцелярию президента

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В субботу Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.
«За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени Казакова Андрея Анатольевича — руководителя канцелярии президента РФ», — говорится в документе.