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Путин наградил орденом Казакова, возглавлявшего канцелярию президента

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Андрея Казакова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В субботу Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.

«За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени Казакова Андрея Анатольевича — руководителя канцелярии президента РФ», — говорится в документе.