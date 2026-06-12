В Лесозаводске Приморья благоустроят территорию на улице Литовской

В этом году во дворе полностью обновят асфальтовое покрытие, а также установят уличные спортивные тренажеры. Эти работы станут продолжением инициативы местных жителей, которые уже несколько лет последовательно занимаются развитием своей придомовой территории. Так, в 2023 году их первый проект «Любимый двор» победил в грантовом конкурсе, и на полученные средства была обновлена контейнерная площадка для мусора, заасфальтирована парковка, установлены скамейки и урны, а для детей сделаны футбольные ворота и качели.