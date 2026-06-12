Президент ФИФА Инфантино допустил расширение ЧМ-2026 до 64 сборных, пошутив, что при таком формате Италия точно прошла бы отбор. Эксперты критикуют ФИФА за коммерциализацию и перегрузку игроков. Параллельно разгорелся скандал: журналисты уличили организацию в завышении посещаемости матча Южная Корея — Чехия, опубликовав фото с полупустыми трибунами стадиона «Акрон» вопреки официальным отчетам.
Планы ФИФА по расширению чемпионата мира и скандалы с посещаемостью омрачают старт турнира 2026 года.
На проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу 2026 года разгорелись новые дискуссии вокруг политики Международной федерации футбола. Президент организации Джанни Инфантино допустил возможность дальнейшего увеличения числа участников финальной стадии турнира, что вызвало волну критики со стороны экспертов. Параллельно журналисты обвинили ФИФА в манипуляциях с официальной статистикой посещаемости матчей.
Глава ФИФА заявил, что руководящие органы организации уже рассматривали вариант расширения состава участников мирового первенства до шестидесяти четырех национальных сборных. По его словам, такая мера позволила бы еще сильнее вовлечь футбольное сообщество со всего света, и данный вопрос уже передавался на рассмотрение в Совет организации. При этом Инфантино в ироничной форме прокомментировал отсутствие сборной Италии на текущем турнире, предположив, что при формате в шестьдесят четыре команды или даже двести восемь сборных итальянская команда гарантированно преодолела бы отборочный этап.
Действующий розыгрыш чемпионата мира, который проходит с одиннадцатого июня по девятнадцатое июля в Мексике, США и Канаде, стал первым в истории с участием сорока восьми сборных. Многие специалисты подвергают жесткой критике стремление ФИФА к дальнейшему росту числа участников. Эксперты указывают на неизбежное снижение общего уровня футбола и колоссальные физические нагрузки на игроков, многие из которых в каждом сезоне проводеят более семидесяти официальных матчей. Аналитики уверены, что главная цель руководства федерации заключается в максимизации прибыли за счет новых спонсорских контрактов и продажи телевизионных и медиаправ.
Старт мундиаля уже омрачен скандальными разоблачениями. Иностранные представители прессы заподозрили ФИФА в намеренном завышении данных о посещаемости матча между сборными Южной Кореи и Чехии, состоявшегося двенадцатого июня. Журналист Киран Магуайр обратил внимание на то, что при максимальной вместимости стадиона в Гвадалахаре, составляющей сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре места, организация отчиталась о присутствии почти сорока пяти тысяч зрителей. Однако опубликованные фотоматериалы с арены Акрон наглядно демонстрировали множество пустых зрительских мест. Схожую статистику представил и испанский репортер Альберт Ортега, сделавший категоричный вывод о недостоверности официальных отчетов международной федерации.