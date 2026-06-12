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Великобритания открыла крупнейший в Европе полигон для испытаний БПЛА

Британцы открыли в Суиндоне полигон для испытаний БПЛА на 50 тыс. квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

На юго-западе Англии, в Суиндоне, открылся крупнейший в Европе полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

«Министр обороны Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне», — говорится в заявлении.

Центр беспилотных систем (Uncrewed Systems Centre) открылся на территории предприятия DroneTEX. Полигон для испытаний занимает более 50 тыс. квадратных метров. USC станет ключевым британским хабом для разработки и тестирования новейших технологий БПЛА, в сотрудничестве с частным бизнесом.

На открытии министр обороны Дэн Джарвис назвал этот полигон крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки БПЛА. Отметим, что это его первое выступление после назначения на пост главы минобороны.

Ранее KP.RU сообщил, что 8 июня у границ России были обнаружены беспилотники, которые испытывали британцы.

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