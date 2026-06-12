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Украина исключила русский язык из списка подлежащих защите

Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из списка подлежащих защите.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«(Зеленский — ред.) подписал Закон № 4699-IX… русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии (Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.

В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.