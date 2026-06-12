В Красноярске подвели итоги конкурса профмастерства среди ветеранов СВО

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в спецноминации «Второй старт» для ветеранов СВО прошел в Красноярске. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Конкурс объединил ветеранов СВО, которые после возвращения к мирной жизни смогли освоить новую профессию, трудоустроиться и продолжить профессиональное развитие. Задание регионального этапа включало презентацию профессиональной деятельности и тестирование по охране труда.
Во время выступлений конкурсанты рассказали, как строили новую карьерную траекторию, какую помощь получили от службы занятости при трудоустройстве и адаптации на рынке труда. Особое внимание уделили результатам, достигнутым в новой специальности.
«Конкурсанты обладают особыми качествами, продуманностью решений и целеустремленностью. Наши ребята демонстрируют, что профессионализм — это способность адаптироваться, учиться, расти и мотивировать других своим примером», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
По итогам испытаний победителем стал Виталий Лавров, офицер-воспитатель из Красноярска. Второе место занял Матвей Мартынов, тренер-преподаватель из Красноярска, третье — Павел Журавлев, ведущий инженер из Лесосибирска. Победитель представит край на федеральном этапе конкурса, который пройдет этой осенью.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.