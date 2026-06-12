Губернатор вручил паспорта юным жителям Ростовской области в День России

Донской глава отметил, что получение паспорта означает вступление во взрослую жизнь с правами и обязанностями перед собой, близкими и страной. Также губернатор отметил достижения ребят, которые уже показали успехи в учебе, спорте и творчестве в рядах «Движения первых».