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Губернатор вручил паспорта юным жителям Ростовской области в День России

Церемонию вручения паспортов провели на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В День России состоялось вручение паспортов юным жителям Ростовской области. 15 юношей и девушек, достигших 14 лет, получили документы на церемонии в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Об этом сообщают донские власти.

На площадке центра «#ДонМолодой» паспорта ребятам вручили губернатор Юрий Слюсарь и начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Донской глава отметил, что получение паспорта означает вступление во взрослую жизнь с правами и обязанностями перед собой, близкими и страной. Также губернатор отметил достижения ребят, которые уже показали успехи в учебе, спорте и творчестве в рядах «Движения первых».

— Вы — будущее нашей страны. Желаю вам найти свой путь и идти по нему с гордо поднятой головой, — сказал Юрий Слюсарь.

Кроме паспортов, ребята получили брошюры с главным законом страны — Конституцией Российской Федерации.

Добавим, акция «Мы — граждане России!» проводится по инициативе «Движения первых» во всех муниципалитетах Дона. Цель — укрепить патриотические ценности и повысить интерес молодежи к истории России.

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