Минобороны: Силы ПВО сбили 185 дронов ВСУ над регионами России за день

В период с 08:00 до 20:00 пятницы, 12 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — передает ТАСС.
Ночью 12 июня российские силы ПВО сбили 231 дрон ВСУ в небе над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областей, а также других регионов страны.
10 июня в Белгородской области после атаки украинского беспилотника на автомобиль ранения получили два мирных жителя. После случившегося пострадавших мужчину и женщину доставили в Борисовскую центральную районную больницу.