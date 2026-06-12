Путин наградил медалью ордена заслуженного тренера России Тишину

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить… медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Тишину Наталью Борисовну — старшего тренера-преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения “Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина”, — говорится в документе.