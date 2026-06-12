Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Мастранджело

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Мастранджело Фабио — художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры “Музыкальный театр имени Федора Шаляпина”, — говорится в указе.