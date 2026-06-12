Массовая задержка рейсов вновь случилась в аэропорту Волгограда

Из Санкт-Петербурга самолет авиакомпании «Победа» прибудет почти с полуторачасовым опозданием — в 21:00 вместо 19:40. На два часа смещается и встреча столичного рейса — горожане приземлятся в Гумраке только в 23:20. Пассажиры, которые отправляются вечером пятницы в Москву, вылетят в сторону Шереметьево не в 21:50, а в 23:25.