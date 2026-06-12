Мария Захарова, Вика Цыганова, Виктор Батурин, Игорь Гуляев и звёздный список гостей на закрытой биеннале

В московском Гостином дворе прошла закрытая биеннале современного искусства. Открытие возглавила официальный представитель МИД России Мария Захарова — она лично руководила церемонией, чтобы пресса могла всё снять. Среди участников и гостей также были замечены: Вика Цыганова, Виктор Батурин, сын Зураба Церетели Василий, а также Влад Лисовец, Вячеслав Тюрин, Михаил Комлев, Даниил Фёдоров, Анна Калашникова, Артур Гаспарян, Оксана Романенко, Анастасия Крайнова и многие другие.