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Мария Захарова, Вика Цыганова, Виктор Батурин, Игорь Гуляев и звёздный список гостей на закрытой биеннале

В московском Гостином дворе прошла закрытая биеннале современного искусства. Открытие возглавила официальный представитель МИД России Мария Захарова — она лично руководила церемонией, чтобы пресса могла всё снять. Среди участников и гостей также были замечены: Вика Цыганова, Виктор Батурин, сын Зураба Церетели Василий, а ткже Влад Лисовец, Вячеслав Тюрин, Михаил Комлев, Даниил Фёдоров, Анна Калашникова, Артур Гаспарян, Оксана Романенко, Анастасия Крайнова и многие другие.

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В московском Гостином дворе прошла закрытая биеннале современного искусства. Открытие возглавила официальный представитель МИД России Мария Захарова — она лично руководила церемонией, чтобы пресса могла всё снять. Среди участников и гостей также были замечены: Вика Цыганова, Виктор Батурин, сын Зураба Церетели Василий, а также Влад Лисовец, Вячеслав Тюрин, Михаил Комлев, Даниил Фёдоров, Анна Калашникова, Артур Гаспарян, Оксана Романенко, Анастасия Крайнова и многие другие.

На выставке представили работы мастеров из десятков стран, включая коллекции Батурина, Цыгановой и совместные проекты с Игорем Гуляевым. Мария Захарова также рассказала о дебютной работе своей мамы — искусствоведа Ирины Захаровой.

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