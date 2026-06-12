Ростовские аграрии обеспечены топливом для уборки лишь наполовину

Тема обеспечения аграриев ГСМ остается актуальной для южных регионов. Ранее участники рынка сообщали о росте стоимости дизельного топлива и сложностях с его приобретением. По данным представителей аграрного сообщества, в отдельных случаях цена дизеля достигала 100−110 тыс. руб. за тонну, а часть поставщиков ограничивала объемы отгрузки.