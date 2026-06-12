Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине

19 мая украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила увеличить в 10 раз штрафы для «системных нарушителей» языкового законодательства, которые не реагируют на предупреждения. Она подчеркнула, что штрафы, составляющие от 3,4 до 5,1 тысячи гривен за первое нарушение и от 8,5 до 11,9 тысячи гривен за повторное, являются «нечувствительными» для определенного сегмента бизнеса.