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Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

— Зеленский подписал закон № 4699 — IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык изъят из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии, — написал парламентарий в личном блоге.

19 мая украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила увеличить в 10 раз штрафы для «системных нарушителей» языкового законодательства, которые не реагируют на предупреждения. Она подчеркнула, что штрафы, составляющие от 3,4 до 5,1 тысячи гривен за первое нарушение и от 8,5 до 11,9 тысячи гривен за повторное, являются «нечувствительными» для определенного сегмента бизнеса.

В тот же день бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расшифровка «пленок Миндича» показала, что вся верхушка киевских властей разговаривает только на русском языке. Он отметил, что это указывает на лицемерие Владимира Зелинского.