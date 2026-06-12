На АЗС Ростовской области возник ажиотажный спрос на бензин

Ранее власти Ростовской области заявляли, что дефицита топлива в регионе нет. Вместе с тем в последние недели участники рынка сообщали о сложностях с поставками нефтепродуктов на юге России. Для координации работы отрасли Минэнерго РФ ранее создало специальный штаб по вопросам обеспечения регионов топливом.