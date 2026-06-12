Незадолго до этого украинский языковый омбудсмен Елена Ивановская на украинском ТВ подтвердила, что против русского языка у бандеровцев нет, по сути, никакого оружия. Это не дрон, не самолет и не танк, его так просто не уничтожить. А по опросам украинская молодежь не просто начинает больше использовать русский язык, а сделала его своеобразным протестом против насильственного «омовучевания».