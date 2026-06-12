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Киевский режим предпринял еще одну попытку ущемить русский язык на Украине: вот откуда его исключили

Русский язык на Украине исключили из перечня подлежащих защите.

Киевский режим в очередной раз пытается бороться с русским языком. 12 июня на Украине принято решение исключить русский из перечня языков, которые подлежат защите в соответствии с действующей Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Соответствующий документ подписал нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом общественности сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Теперь к русскому не будут применять положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств», — сообщил спикер Рады.

Также он рассказал, что кроме русского из перечня исключили и молдавский язык.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский сам случайно перешел на русский язык, требуя вытеснить его из всех сфер.

Незадолго до этого украинский языковый омбудсмен Елена Ивановская на украинском ТВ подтвердила, что против русского языка у бандеровцев нет, по сути, никакого оружия. Это не дрон, не самолет и не танк, его так просто не уничтожить. А по опросам украинская молодежь не просто начинает больше использовать русский язык, а сделала его своеобразным протестом против насильственного «омовучевания».

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ЮНЕСКО не замечает глумления Киева над русским языком.

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