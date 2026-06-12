«Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами»: в МИД РФ рекомендовали не ездить в Таиланд

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами. При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью “отлова” наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — отмечают в МИД.