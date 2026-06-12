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«Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами»: в МИД РФ рекомендовали не ездить в Таиланд

США проводят спецоперации, не уведомляя местные власти.

Источник: Клопс.ru

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам крайне осторожно относиться к поездкам на отдых или в командировку в Таиланд. Рекомендации связаны с высокой угрозой задержания или ареста на территории королевства по запросу спецслужб США, говорится в сообщении дипломатического ведомства в пятницу, 12 июня.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами. При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью “отлова” наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — отмечают в МИД.

В сложившейся ситуации дипломаты советуют россиянам, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах.

МИД призвал россиян не ездить в недружественные страны и раскрыл детали «туристической ловушки» спецслужб США.

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