Путин намекнул на жест, описывающий, чего добьется Запад действиями против РФ

Во время этой встречи Владимир Путин отверг утверждения противников о том, что Россия развязала конфликт на Украине. Он отметил, что никому не удастся добиться стратегического поражения России и в текущий момент страна почти в одиночку противостоит всему коллективному Западу. По словам российского лидера, Москва на протяжении восьми лет настаивала на том, чтобы вопрос Донбасса решился мирным путем.