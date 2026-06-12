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Путин намекнул на жест, описывающий, чего добьется Запад действиями против РФ

Известный неприличный жест отлично продемонстрирует, чего добьются западные страны, желая «откусить кусок от российского пирога». Такую аналогию в пятницу, 12 июня, провел президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

Известный неприличный жест отлично продемонстрирует, чего добьются западные страны, желая «откусить кусок от российского пирога». Такую аналогию в пятницу, 12 июня, провел президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он отметил, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) поторопились, назвав целью стратегическое поражение России.

— Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются, — подчеркнул российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Запад ничего не добьется, передает ТАСС.

Во время этой встречи Владимир Путин отверг утверждения противников о том, что Россия развязала конфликт на Украине. Он отметил, что никому не удастся добиться стратегического поражения России и в текущий момент страна почти в одиночку противостоит всему коллективному Западу. По словам российского лидера, Москва на протяжении восьми лет настаивала на том, чтобы вопрос Донбасса решился мирным путем.

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