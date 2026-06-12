Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова кратко, но емко охарактеризовала последние действия нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского против русского языка на Украине. Она отметила, что исключение киевскими властями русского языка из списка подлежащих защите на Украине — это ни что иное как «неонацизм в действии». Заявление Мария Захарова сделала в беседе с ТАСС.