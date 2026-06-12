Эпидемия выходит из-под контроля: ВОЗ заявила, что реальное число зараженных Эболой скрыто

Вирус Эбола вызывает острую геморрагическую лихорадку с лихорадкой, рвотой, диареей и кровотечениями, передаваясь от летучих мышей к человеку и далее через контакт с биологическими жидкостями. Болезнь отличается высокой летальностью (в среднем 50%), а специфического лечения нет, поэтому ключевыми мерами остаются строгая изоляция больных, поддерживающая терапия и безопасное захоронение умерших.