Данные о полете НЛО по маршруту Будапешт — Москва нашли в файлах Пентагона

— Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час, — говорится в докладе ЦРУ.