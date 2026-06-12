Данные о полете НЛО по маршруту Будапешт — Москва нашли в файлах Пентагона

Министерство войны США в пятницу, 12 июня, опубликовало третью партию ранее засекреченных документов о полетах неопознанных летающих объектов (НЛО). Среди опубликованных файлов присутствует доклад ЦРУ о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой, датируемый ноябрем 1955 года.
— Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час, — говорится в докладе ЦРУ.
К нему был приложен рисунок, который показывает строй и предполагаемый курс объектов между Москвой и Будапештом, передает сайт ведомства.
28 мая появилась информация о том, что над Краснодарским краем пролетела группа НЛО в виде треугольника. Местные жители заявили, что видели странные светящиеся объекты в небе в районе Белореченска.