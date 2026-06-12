ФАО: Более 107 млн человек в Европе и Центральной Азии испытывают нехватку еды

Среди них — климатические изменения, утрата биоразнообразия, деградация земель и нехватка водных ресурсов. Давление на доходы сельских жителей также оказывают экономическая волатильность и вооружённые конфликты.
Гуцу подчеркнул, что гарантировать людям доступ к питанию по-прежнему крайне сложно. Помимо проблемы голода, в регионе зафиксирована масштабная порча земель: деградационные процессы затронули порядка 90 млн гектаров.
Это подрывает способность почвы быть продуктивной и наносит урон экосистемам. Долгосрочная устойчивость территорий также находится под вопросом.
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