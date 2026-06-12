В Ростовской области 13 июня ожидаются сильные ливни с градом

Температурный фон останется летним, но с заметными суточными перепадами. Ночью воздух прогреется до +14…+19 °С, при этом в отдельных районах возможно понижение температуры до +8 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, а в некоторых районах жара достигнет +32 °С.