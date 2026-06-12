В Ростовской области 13 июня ожидаются сильные ливни с градом

В субботу, 13 июня, на территории Ростовской области сохранится неустойчивая погода. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В дневные часы в отдельных районах ситуация может осложниться сильными ливнями и выпадением града.
В ночные и утренние часы местами возможно образование тумана. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6−11 м/с, однако во время грозы его порывы могут достигать 15−20 м/с.
Температурный фон останется летним, но с заметными суточными перепадами. Ночью воздух прогреется до +14…+19 °С, при этом в отдельных районах возможно понижение температуры до +8 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, а в некоторых районах жара достигнет +32 °С.