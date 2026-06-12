Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 13 июня ожидаются сильные ливни с градом

Таким прогнозом поделились донские синоптики.

В субботу, 13 июня, на территории Ростовской области сохранится неустойчивая погода. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В дневные часы в отдельных районах ситуация может осложниться сильными ливнями и выпадением града.

В ночные и утренние часы местами возможно образование тумана. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6−11 м/с, однако во время грозы его порывы могут достигать 15−20 м/с.

Температурный фон останется летним, но с заметными суточными перепадами. Ночью воздух прогреется до +14…+19 °С, при этом в отдельных районах возможно понижение температуры до +8 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, а в некоторых районах жара достигнет +32 °С.