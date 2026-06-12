Актер из сериала «Семнадцать мгновений весны» Паул Буткевич умер в 85 лет

Советский и латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны», скончался на 86-м году жизни. Последние дни артист провел в латвийской больнице Екабпилса. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в его окружении.