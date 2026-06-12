Донской бизнес пожаловался на усложнение подключения к электросетям

В ходе исследования предпринимателям предлагалось оценить доступность различных услуг естественных монополий и инфраструктурных организаций. Наиболее благоприятная ситуация, по мнению респондентов, сложилась в сферах телефонной связи, водоснабжения и водоотведения. В то же время подключение к электрическим и газовым сетям оказалось среди направлений, по которым бизнес чаще фиксировал ухудшение условий.