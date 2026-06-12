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Ковальчук: Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Брянской области

ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали. О последствиях рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.

Источник: Life.ru

В городе Стародуб удар FPV-дрона пришёлся по мирной жительнице. Женщину госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.

Ещё одно нападение произошло в посёлке Суземка. Там беспилотник-камикадзе нанёс ранения двум гражданским.

Пострадавших быстро довезли до больницы. Медики боролись за их жизни, однако травмы одного из мужчин оказались несовместимы с жизнью. Он скончался.

Глава региона принёс соболезнования семье погибшего. Он также пожелал выздоровления тем, кто проходит лечение.

Врио губернатора пообещал, что все затронутые ситуацией получат материальную помощь и поддержку. Он призвал жителей приграничных районов не игнорировать меры безопасности и беречь себя.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.