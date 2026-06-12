Романтичный закат цвета лета показал волгоградский фотограф

Заплывающее за горизонт солнце, небо, голубое, с нежными розовыми вкраплениями, — вся эта удивительная картина, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о ней, живет совсем недолго. Буквально несколько мгновений, и на смену вечерней пасторали придут поглощающие все краски сумерки.