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Романтичный закат цвета лета показал волгоградский фотограф

Романтичный закат с плотными, будто набитыми ватой облаками, отражающимися в идеальном зеркале водной.

Романтичный закат с плотными, будто набитыми ватой облаками, отражающимися в идеальном зеркале водной глади, показал фотограф из Серафимовича Андрей Ковалев.

Заплывающее за горизонт солнце, небо, голубое, с нежными розовыми вкраплениями, — вся эта удивительная картина, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о ней, живет совсем недолго. Буквально несколько мгновений, и на смену вечерней пасторали придут поглощающие все краски сумерки.

— Эти кадры получились у меня совершенно случайно, — рассказывает Андрей Ковалев. — В этот вечер я снимал праздничное мероприятие на набережной Серафимовича, но, оглядевшись по сторонам, просто не мог пропустить такого пейзажа.

Подобной цветовой палитрой природа богата именно летом. Щедрая на оттенки и полутона, она располагает к неспешным прогулкам и потоку мыслей, далеких от всего рядового и будничного.

Фото Андрея Ковалева.