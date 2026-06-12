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В Армении подвели итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках

Центризбирком Армении пересмотрел результаты выборов на 637 участках.

Источник: Комсомольская правда

В Армении подвели итоги пересмотра голосов на парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия пересчитала все голоса на 637 избирательных участках и вынесла новый вердикт.

После пересчета у блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна увеличилось число голосов до 340 088 (+508). У партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна стало 58 378 (+147). У правящей партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна — 727 820 (+1 148). У блока «Армения» Роберта Кочаряна — 145 113 (+217). Общее число неточностей в ЦИК выросло на 230, а недействительных бюллетеней уменьшилось на 859. Проходной порог в 4% пока не преодолен.

Напомним, что оппозиционные партии в Армении были возмущены результатами выборов, так как партия Никола Пашиняна выиграла с заметным отрывом, что не соответствует социологическим опросам и данным о политических предпочтениях в республике.

Ранее KP.RU сообщил, что на одном из участков ЦИК Армении полностью аннулировал итоги выборов.

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