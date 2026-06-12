В Калининграде ищут 39-летнего мужчину в тёмной футболке и синих джинсах

В Калининграде ищут 39-летнего Анатолия Кузина, который пропал около двух недель назад. Об этом сообщили в ПСО «Запад».
В последний раз мужчину видели в воскресенье, 31 мая, в Московском районе, с тех пор его местонахождение не установлено.
Рост пропавшего — 160 см, она среднего телосложения, с тёмными волосами. В последний раз был одет в синие джинсы и тёмную футболку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.
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