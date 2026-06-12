В Крыму прошел парад-шествие «В единстве — сила»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Парад-шествие «В единстве — сила» прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму, в нем приняли участие более 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
Мероприятие было приурочен ко Дню России.
«В торжественном параде-шествии “В единстве — сила” приняли участие около 3600 детей из всех регионов страны, а также дети, которые приехали в “Артек” из других зарубежных государств», — сказали в пресс-службе.
В частности, артековцы под звуки патриотических песен в рамках шествия пронесли десятки триколоров. Завершился парад многотысячным исполнением гимна России.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше