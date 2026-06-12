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В Крыму прошел парад-шествие «В единстве — сила»

В «Артеке» прошел парад-шествие «В единстве — сила».

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Парад-шествие «В единстве — сила» прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму, в нем приняли участие более 3,5 тысячи детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.

Мероприятие было приурочен ко Дню России.

«В торжественном параде-шествии “В единстве — сила” приняли участие около 3600 детей из всех регионов страны, а также дети, которые приехали в “Артек” из других зарубежных государств», — сказали в пресс-службе.

В частности, артековцы под звуки патриотических песен в рамках шествия пронесли десятки триколоров. Завершился парад многотысячным исполнением гимна России.

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